Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почути

Київ • УНН

 • 82 перегляди

2 лютого виповнюється 11 років з дня смерті Андрія Кузьменка, фронтмена гурту "Скрябін", який загинув у ДТП. УНН пропонує добірку з п'яти його композицій, що набули ще більшої популярності після смерті артиста.

Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почути

2 лютого минає 11 років з дня смерті відомого українського музиканта, фронтмена гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка. УНН пропонує добірку з 5-и композицій музиканта, які не залишать слухачів байдужими.

Кузьма загинув 2 лютого 2015-го року внаслідок смертельної ДТП.

Артисту було 46 років. Варто зазначити, що композиції Андрія набули ще більшої популярності після кончини знаменитості. Хоч Кузьми вже давно немає, однак його треки  і нині є надзвичайно актуальними.

"Старі фотографії"

Ця пісня належить до найбільш інтимних і щирих у доробку Кузьми. Вона народилася з конкретного періоду його життя — часу спогадів про друзів і пережиті моменти. Текст побудований так, що кожен слухач може впізнати у ньому власну історію. Філософія композиції виходить за межі особистого й перетворюється на універсальне осмислення часу, пам’яті та втрат.


"Нас кинули"

Андрій Кузьменко ніколи не уникав гострих тем. Живучи у незалежній державі, він дозволяв собі відверто говорити про владу та відповідальність можновладців. У пісні "Нас кинули" Кузьма іронічно й жорстко висміює тих, для кого Україна — лише ресурс, а не країна, яку потрібно розвивати. Саме прямота, чіткість і відсутність напівтонів зробили цей трек особливо сильним і принесли артисту щиру довіру та повагу слухачів.

"Люди як кораблі"

Одна з найглибших філософських композицій Кузьми, у якій людські життя постають у вигляді кораблів, загублених у безмежному морі. Автор точно передає відчуття пошуку власного шляху, боротьби з обставинами та страху потонути під тиском реальності. Ця пісня — нагадування про те, що шторми неминучі, але навіть у найтемніші моменти важливо не втратити людяність і внутрішнє світло.


"Сам собі країна"

Патріотизм Кузьми був не показовим, а внутрішнім і глибоким. Він щиро не розумів, чому українці відмовляються від власної держави, шукаючи кращого життя деінде. Композиція "Сам собі країна" стала своєрідним маніфестом — вона формувала відчуття відповідальності за свою землю та пробуджувала гордість за те, як класно бути українцем.


"Мам"

Кузьма писав не лише на патріотичну чи соціальну тематику. Пісня "Мам" — одна з найсильніших ліричних робіт артиста. У ній немає вигаданих образів чи пафосу: Кузьма просто говорить те, що давно носив у серці. Саме ця простота й щирість роблять композицію надзвичайно зворушливою.


"Біль ніколи не зменшиться": Барбара Кузьменко у день роковин загибелі тата опублікувала емоційний допис

Станіслав Кармазін

СуспільствоКультураУНН Lite
Музикант
Дорожньо-транспортна пригода
Україна