Часы, принадлежавшие последнему китайскому императору, проданы за 6 миллионов долларов

Детали

Ref. 96 Quantieme Lune с указателем фаз Луны в виде короны принадлежали Пу И, последнему монарху китайской династии Цин.

Император в возрасте двух лет в 1908 году был увековечен оскароносным фильмом Бернардо Бертолуччи «Последний император», но оставил неоднозначное наследие.

Спустя более 20 лет после того, как его заставили отречься от престола, он был назначен марионеточным лидером оккупированной японцами Маньчжурии, прежде чем его схватили в 1945 году после падения Японии и отправили в советский лагерь для военнопленных.

Британский аукционный дом Phillips заявил, что у него есть документы, подтверждающие, что Пу И взял часы с собой в лагерь.

Ожидалось, что они принесут около 3 миллионов долларов, но после пяти минут оживленных торгов их продали за 40 миллионов гонконгских долларов (5,1 миллиона долларов). С премией покупателя общая цена составляла около 6,2 миллиона долларов.

Согласно мемуарам племянника правителя, часы были личной вещью свергнутого императора, который передал их на хранение своему русскому переводчику Георгию Пермякову, когда покидал лагерь.

Еще одним лотом на аукционе стал красный бумажный веер со стихотворением Пу И «Посвящается моему товарищу Пермякову», которое принесло более 77 800 долларов — в шесть раз больше предпродажной оценки.

Добавим

Часы Пу И, хоть и имеют историческое значение, далеко не самые дорогие часы, когда-то проданные на аукционе.

Часы Patek Philippe Grandmaster Chime были проданы в 2019 году за 31 миллион долларов. Говорят, что это самые сложные часы, когда-либо созданные роскошными часовщиками, с 20 осложнениями.