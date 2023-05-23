Годинник, що належав останньому китайському імператору, продано за 6 мільйонів доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Наручний годинник Patek Philippe, який колись належав останньому китайському імператору, був проданий у вівторок на аукціоні в Гонконгу більш ніж за 6 мільйонів доларів, пише УНН з посиланням на AFP.
Деталі
Ref. 96 Quantieme Lune з покажчиком фаз Місяця у вигляді корони належали Пу Ї, останньому монарху китайської династії Цін.
Імператор у віці двох років у 1908 році був увічнений оскароносним фільмом Бернардо Бертолуччі «Останній імператор», але залишив неоднозначну спадщину.
Через понад 20 років після того, як його змусили зректися престолу, він був призначений маріонетковим лідером окупованої японцями Маньчжурії, перш ніж його схопили в 1945 році після падіння Японії і відправили до радянського табору для військовополонених.
Британський аукціонний будинок Phillips заявив, що має документи, що підтверджують, що Пу Ї взяв годинник із собою в табір.
Очікувалося, що він принесе близько 3 мільйонів доларів, але після п'яти хвилин жвавих торгів його продали за 40 мільйонів гонконзьких доларів (5,1 мільйона доларів). З премією покупця загальна ціна становила близько 6,2 мільйона доларів.
Згідно з мемуарами племінника правителя, годинник був особистою річчю поваленого імператора, який передав їх на зберігання своєму російському перекладачеві Георгію Пермякову, коли залишав табір.
Ще одним лотом на аукціоні стало червоне паперове віяло з віршем Пу Ї «Присвячується моєму товаришу Пермякову», яке принесло понад 77 800 доларів — у шість разів більше за передпродажну оцінку.
Додамо
Годинник Пу Ї, хоч і має історичне значення, далеко не найдорожчий годинник, колись проданий на аукціоні.
Годинник Patek Philippe Grandmaster Chime був проданий у 2019 році за 31 мільйон доларів. Кажуть, що це найскладніший годинник, коли-небудь створений розкішним годинникарем, з 20 ускладненнями.