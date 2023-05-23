Годинник, що належав останньому китайському імператору, продано за 6 мільйонів доларів

ukru
Ексклюзив
05:38 • 4430 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 277185 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 374517 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 307924 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 342607 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 306758 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 222982 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 206969 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165551 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 539732 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.1 м/с
90 %
745 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський: жорстокість російських ударів показує, наскільки путіну плювати на дипломатію

Зеленський: жорстокість російських ударів показує, наскільки путіну плювати на дипломатію

30 березня, 20:29 • 13535 перегляди
Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

30 березня, 22:55 • 11733 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

01:13 • 23032 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

01:32 • 20431 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 18882 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 396992 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 539732 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 572523 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 569432 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 469137 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 206692 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 374521 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 176471 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 167276 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 138097 перегляди
Актуальне
Годинник, що належав останньому китайському імператору, продано за 6 мільйонів доларів

Годинник, що належав останньому китайському імператору, продано за 6 мільйонів доларів

Київ • УНН

 • 738252 перегляди

КИЇВ. 23 травня. УНН. Наручний годинник Patek Philippe, який колись належав останньому китайському імператору, був проданий у вівторок на аукціоні в Гонконгу більш ніж за 6 мільйонів доларів, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Ref. 96 Quantieme Lune з покажчиком фаз Місяця у вигляді корони належали Пу Ї, останньому монарху китайської династії Цін.

Імператор у віці двох років у 1908 році був увічнений оскароносним фільмом Бернардо Бертолуччі «Останній імператор», але залишив неоднозначну спадщину.

Через понад 20 років після того, як його змусили зректися престолу, він був призначений маріонетковим лідером окупованої японцями Маньчжурії, перш ніж його схопили в 1945 році після падіння Японії і відправили до радянського табору для військовополонених.

Британський аукціонний будинок Phillips заявив, що має документи, що підтверджують, що Пу Ї взяв годинник із собою в табір.

Очікувалося, що він принесе близько 3 мільйонів доларів, але після п'яти хвилин жвавих торгів його продали за 40 мільйонів гонконзьких доларів (5,1 мільйона доларів). З премією покупця загальна ціна становила близько 6,2 мільйона доларів.

Згідно з мемуарами племінника правителя, годинник був особистою річчю поваленого імператора, який передав їх на зберігання своєму російському перекладачеві Георгію Пермякову, коли залишав табір.

Ще одним лотом на аукціоні стало червоне паперове віяло з віршем Пу Ї «Присвячується моєму товаришу Пермякову», яке принесло понад 77 800 доларів — у шість разів більше за передпродажну оцінку.

Додамо

Годинник Пу Ї, хоч і має історичне значення, далеко не найдорожчий годинник, колись проданий на аукціоні.

Годинник Patek Philippe Grandmaster Chime був проданий у 2019 році за 31 мільйон доларів. Кажуть, що це найскладніший годинник, коли-небудь створений розкішним годинникарем, з 20 ускладненнями.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.67
Bitcoin
$82,157.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,148.44
Ethereum
$1,811.64