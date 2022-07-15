Часы гитлера выставили на аукцион: они могут уйти с молотка за 4 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Часы адольфа гитлера выставили на аукцион в США. Они могут уйти с молотка за 4 миллиона долларов. Об этом сообщает Daily Mail, передает УНН.
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“На часах также указаны три даты: день рождения гитлера, назначение его канцлером Германии и победы нацистской партии на выборах в 1933 году”, - пишет издание.
Детали
Вероятно, часы были подарены фюреру нацистской партией в 1933 году.
По словам президента Александрийского исторического аукциона, Била Панагопулоса, который будет продавать лот, часы гитлера раньше никогда не выставлялись на продажу. Решение пустить его с молотка принял родственник французского солдата, похитивший часы из резиденции лидера немецких нацистов в 1945 году.
Напомним
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