У Латвії на фестивалі Lampa марку з російським кораблем продали за 1 500 євро

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Перед заходом "Прожарка політиків" товариство Tavi draugi повідомило, що під час фестивалю охочі зможуть купити марку і до заходу за неї були готові заплатити 500 євро.

У результаті аукціону, марку було продано за 1500 євро.

Організатори розповіли, що марку їм передали на знак подяки за гуманітарну допомогу Одесі. Допомога була надана за латвійські пожертвування.

Виручені за марку гроші знову передадуть на благодійність.

Нагадаємо

В Україні 28 червня у продажу ввела марки, присвячені "Мрії".