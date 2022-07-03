В Латвии на фестивале Lampa марку с российским кораблем продали за 1 500 евро
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. На фестивале Lampa в Латвии на аукционе за 1 500 евро продана украинская марка "Русский военный корабль, иди…!", выпущенная "Укрпочтой". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Delfi.
Подробности
Перед мероприятием "Прожарка политиков" общество Tavi draugi сообщило, что во время фестиваля желающие смогут купить марку и к мероприятию за нее были готовы заплатить 500 евро.
В результате аукциона, марка была продана за 1500 евро.
Организаторы рассказали, что марку им передали в благодарность за гуманитарную помощь Одессе. Помощь была оказана за латвийские пожертвования.
Вырученные за марку деньги снова передадут на благотворительность.
Напомним
В Украине 28 июня в продаже ввела марки, посвященные "Мечте".