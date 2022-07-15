Годинник гітлера виставили на аукціон: він може піти з молотка за 4 млн доларів

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“На годиннику також зазначено три дати: день народження гітлера, призначення його канцлером Німеччини та перемоги нацистської партії на виборах у 1933 році”, - пише видання.

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Імовірно, годинник було подаровано фюреру нацистською партією у 1933 році.

За словами президента Александрійського історичного аукціону, Біла Панагопулоса, який продаватиме лот, годинник гітлера раніше ніколи не виставлявся на продаж. Рішення пустити його з молотка прийняв родич французького солдата, який викрав годинник із резиденції лідера німецьких нацистів у 1945-му.

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