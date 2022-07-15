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Годинник гітлера виставили на аукціон: він може піти з молотка за 4 млн доларів

Годинник гітлера виставили на аукціон: він може піти з молотка за 4 млн доларів

Київ • УНН

 • 212964 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Годинник адольфа гітлера виставили на аукціон у США. Він може піти з молотка за 4 мільйони доларів. Про це повідомляє Daily Mail, передає УНН.

Цитата

“На годиннику також зазначено три дати: день народження гітлера, призначення його канцлером Німеччини та перемоги нацистської партії на виборах у 1933 році”, - пише видання.

Деталі

Імовірно, годинник було подаровано фюреру нацистською партією у 1933 році.

За словами президента Александрійського історичного аукціону, Біла Панагопулоса, який продаватиме лот, годинник гітлера раніше ніколи не виставлявся на продаж. Рішення пустити його з молотка прийняв родич французького солдата, який викрав годинник із резиденції лідера німецьких нацистів у 1945-му.

Нагадаємо 

На фестивалі Lampa у Латвії на аукціоні за 1 500 євро продано українську марку "Російський військовий корабель, йди…!", випущену "Укрпоштою".

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