Годами совершал сексуальное насилие над детьми: дело основателя христианского центра в Виннице передали в суд
Киев • УНН
Основателя христианского центра в Виннице будут судить за насилие над воспитанницами. Мужчина издевался над детьми 15 лет и находится под стражей.
Дело в отношении основателя бывшего частного христианского реабилитационного центра в Виннице, который годами совершал сексуальное насилие над воспитанницами, передали в суд. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, в ходе следствия правоохранители установили 10 потерпевших, передает УНН.
Детали
При процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры завершено досудебное следствие и направлен в суд обвинительный акт в отношении основателя бывшего частного христианского реабилитационного центра в Виннице.
Ему инкриминируют сексуальное насилие в отношении детей и развращение малолетних и несовершеннолетних (ч. 4 ст. 153, ч. ч. 1, 2 ст. 156 УК Украины).
Следствием установлено, что мужчина на протяжении 15 лет существования учреждения (с 2006 по 2020 годы) регулярно совершал сексуальное насилие над воспитанницами.
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Он оставался с девочками наедине в кабинетах, жилых комнатах или во время отдыха на природе и совершал в отношении них преступление, а чтобы те молчали – запугивал наказанием.
В ходе следствия правоохранители установили 10 потерпевших. С ними провели ряд следственных и процессуальных действий для формирования надлежащей доказательной базы. В настоящее время материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.
Обвиняемый находится под стражей.
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