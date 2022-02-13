GO-А, ONUKA, Жадан и другие: украинские деятели культуры призвали мировых лидеров к миру

Цитата

"Мы как представители культуры: писатели, художники, артисты, ученые - обращаемся к мировым лидерам с призывом к миру. Сегодня Украина как никогда нуждается в мире. Концентрация российских военных вокруг границ европейского государства; постоянные разговоры, что война начнется чуть ли не завтра - вызывают у нас, как и у всех украинцев, тревогу. Поэтому мы призываем всех мировых лидеров сделать все зависящее, чтобы украинское государство и его народ находились в покое. Россию, в свою очередь, - призываем немедленно отвести войска. Ведь ваши лидеры говорят, что они за мир - так что докажите это. Демократический Запад просим оказать финансовую помощь и оружие для обороны. Уверены, что жить в мирном мире - приоритет и для вас, и для нас", - говорится в сообщении.

Детали

Обращение уже подписали 40 деятелей культуры, среди которых, в частности, солистка группы "GO-А" Екатерина Павленко, писательница Ирэна Карпа, дирижер Оксана Линив, актриса Ирма Витовская, режиссер Наталья Ворожбит, писатель Сергей Жадан, министр культуры Александр Ткаченко, певица, вокалистка группы "ONUKA Наталья Жижченко, телеведущая Мария Ефросинина.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострения Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации. Россия выдвинула ряд требований по так называемым гарантиям безопасности к США и НАТО. В частности это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии.