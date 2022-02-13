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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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GO-А, ONUKA, Жадан та інші: українські діячі культури закликали світових лідерів до миру

GO-А, ONUKA, Жадан та інші: українські діячі культури закликали світових лідерів до миру

Київ • УНН

 • 34671 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Представники української культури звернулися до світових лідерів із закликом до миру на тлі загострення ситуації з РФ. Про це пише УНН із посиланням на заяву, опубліковану на сайті Міністерства культури.

Цитата

“Ми як представники культури: письменники, митці, артисти, художники, науковці — звертаємось до світових лідерів із закликом до миру. Сьогодні Україна як ніколи потребує миру. Накопичення російських військових навколо кордонів європейської держави; постійні розмови, що війна розпочнеться ледь не завтра — викликають у нас, як і у всіх українців, тривогу. Тому ми закликаємо всіх світових лідерів зробити все залежне, щоб українська держава та її народ перебували в спокої. Росію, в свою чергу, — закликаємо негайно відвести війська. Адже ваші лідери кажуть, що вони за мир — тож доведіть це. Демократичний Захід просимо надати фінансову допомогу та зброю задля оборони. Впевнені, що жити в мирному світі — пріоритет і для вас, і для нас”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Так, звернення вже підписали 40 діячів культури серед яких, зокрема, солістка гурту “GO-А” Катерина Павленко, письменниця Ірена Карпа, диригентка Оксана Линів, акторка Ірма Вітовська, режисерка Наталія Ворожбит, письменник Сергій Жадан, міністр культури Олександр Ткаченко, співачка, вокалістка гурту “ONUKA” Наталія Жижченко, телеведуча Марія Єфросініна.

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації. Росія висунула низку вимог щодо так званих гарантій безпеки в США та НАТО. Зокрема це стосується скорочення американських військ та озброєнь у Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому до НАТО України та Грузії.

Українські Національні Новини

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