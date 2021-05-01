Зрителям покажут, как снимался “Робокоп” Пола Верховена: вышел тизер документального фильма
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Документальный фильм “RoboDoc: The Creation of RoboCop” расскажет о том, как создавалась кинолента “Робокоп”, ставшая культовой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Deadline.
Детали
Документальная лента “Рободок” расскажет о работе на д фильмом “Робокоп” 1987 года от Пола Верховена.
Документалка создана компанией Cult Screenings UK совместно с Red Rock Entertainment и включает интервью с актерами и съемочной группой, такими как исполнитель главной роли Питер Веллер, режиссёром Полом Верховеным и рядом других.
Режиссеры фильма — Кристофер Гриффитс (“Левиафан: История восставшего из ада”) и Иствуд Аллен (“Когда-нибудь я улечу”).
Создатели “Рободока” уверяют, что их проект совершенно уникален ведь им был открыт полный доступ к архивам и материалам, касающимся создания “Робокопа”. Над документалкой работали 4 года.
Напомним
Действие фильма Пола Верховена, выпущенного в 1987 голу компанией Orion Pictures, разворачивается в антиутопии и криминальном Детройте, в нем рассказывается о тяжело раненом полицейском, который возвращается к службе, как могущественный киборг, которого преследуют скрытые воспоминания.