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Глядачам покажуть, як знімався "Робокоп" Пола Верховена: вийшов тизер документального фільму

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Документальний фільм "RoboDoc: The Creation of RoboCop" розповість про те, як створювалася кінострічка "Робокоп", що стала культовою. Про це УНН повідомляє з посиланням на Deadline.

Деталі

Документальна стрічка "Рободок" розповість про роботу на д фільмом "Робокоп" 1987 від Пола Верховена.

Документалка створена компанією Cult Screenings UK спільно з Red Rock Entertainment і включає в себе інтерв'ю з акторами та знімальною групою, такими як виконавець головної ролі Пітер Веллер, режисер Полом Верховень і рядом інших.

Режисери фільму - Крістофер Гріффітс ( "Левіафан: Історія повсталого з пекла") і Іствуд Аллен ( "Коли-небудь я полечу").

Творці "Рободока" запевняють, що їхній проект абсолютно унікальний адже їм було відкрито повний доступ до архівів і матеріалів, що стосуються створення "Робокопа". Над документалкою працювали 4 роки.

Нагадаємо

Дія фільму Пола Верховена, випущеного в 1987 голу компанією Orion Pictures, розгортається в антиутопії і кримінальному Детройті, в ньому розповідається про важко пораненого поліцейського, який повертається до служби, як могутній кіборг, якого переслідують приховані спогади.

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