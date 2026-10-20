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Глобальное потепление ускоряется — климатолог привёл тревожные данные

Киев • УНН

 • 2584 просмотра

Йохан Рокстрём заявил, что коралловые рифы и Амазония почти необратимо повреждены. Потепление более чем на 1,5 °C усилит экстремальную погоду.

Глобальное потепление ускоряется — климатолог привёл тревожные данные
Фото: REUTERS/Bruno Kelly

Глобальное потепление, вызванное выбросами от сжигания ископаемого топлива, ускоряется, приближая многие важнейшие экосистемы Земли к критическим точкам невозврата. Об этом заявил Йохан Рокстрём, директор Потсдамского института исследований воздействия климата, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Выступая во вторник на конференции Reuters Sustainability Europe, Рокстрём отметил, что ущерб, нанесенный коралловым рифам и тропическим лесам Амазонии, уже почти стал необратимым. Отдельные элементы системы циркуляции вод в Атлантическом океане — в частности течение, смягчающее климат Западной Европы и приносящее теплые воды из Карибского бассейна, — оказались на грани коллапса.

По его словам, новейшие научные данные свидетельствуют: мир движется к тому, что уже в ближайшие годы среднегодовая температура поверхности Земли повысится более чем на 1,5 градуса по Цельсию (2,7 градуса по Фаренгейту). Это приведет к учащению и усилению экстремальных погодных явлений. Это заявление было сделано накануне климатических переговоров ООН (COP31), которые начнутся 9 ноября.

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Компаниям, стремящимся подготовиться к изменениям и повысить устойчивость своей деятельности, следует рассматривать вопросы климата и природы как единое комплексное направление, а не как отдельные проблемы, считает эксперт.

Параллельно с приоритетными мерами по декарбонизации бизнесу следует инвестировать в сохранение природы — в частности, поддерживать проекты, направленные на сохранение или восстановление биоразнообразия и запасов пресной воды.

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Рокстрём назвал "чрезвычайно тревожным" тот факт, что определенные силы лоббируют смягчение правил по постепенному отказу от транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания. Он также обратил внимание на субсидирование бензина и дизельного топлива, что сдерживает потребительский спрос на электромобили.

Антонина Туманова

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Reuters
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