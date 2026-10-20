Глобальне потепління прискорюється - кліматолог навів тривожні дані
Київ • УНН
Йоган Рокстрем заявив, що коралові рифи й Амазонія майже незворотно пошкоджені. Потепління понад 1,5°C посилить екстремальну погоду.
Глобальне потепління, спричинене викидами від спалювання викопного палива, прискорюється, наближаючи багато найважливіших екосистем Землі до критичних точок неповернення. Про це заявив Йоган Рокстрем, директор Потсдамського інституту дослідження впливу клімату, передає УНН із посиланням на Reuters.
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Виступаючи у вівторок на конференції Reuters Sustainability Europe, Рокстрем зазначив, що шкода, завдана кораловим рифам і тропічним лісам Амазонії, вже майже стала незворотною. Окремі елементи системи циркуляції вод в Атлантичному океані — зокрема течія, яка пом’якшує клімат Західної Європи, приносячи теплі води з Карибського басейну, — опинилися на межі колапсу.
За його словами, новітні наукові дані свідчать: світ рухається до того, що вже в найближчі роки середньорічна температура поверхні Землі зросте більш ніж на 1,5 градуса за Цельсієм (2,7 градуса за Фаренгейтом). Це призведе до почастішання та посилення екстремальних погодних явищ. Цю заяву було зроблено напередодні кліматичних переговорів ООН (COP31), що розпочнуться 9 листопада.
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Компаніям, які прагнуть підготуватися до змін і підвищити стійкість своєї діяльності, варто розглядати питання клімату та природи як єдиний комплексний напрям, а не як окремі проблеми, вважає експерт.
Паралельно з пріоритетними заходами з декарбонізації, бізнесу слід інвестувати в збереження природи — зокрема, підтримувати проєкти, спрямовані на збереження або відновлення біорізноманіття та запасів прісної води.
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Рокстрем назвав "надзвичайно тривожним" той факт, що певні сили лобіюють пом’якшення правил щодо поступової відмови від транспортних засобів із двигунами внутрішнього згоряння. Він також звернув увагу на субсидування бензину та дизельного пального, що стримує попит споживачів на електромобілі.