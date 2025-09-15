$41.310.00
Эксклюзив
05:44 • 3734 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
03:31 • 5654 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
01:55 • 12303 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 20369 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 44551 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 67511 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 102286 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 85009 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 83328 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 46191 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
Глобальные перебои со Starlink фиксируются по всему миру

Киев • УНН

 • 100 просмотра

Сервис Downdetector фиксирует перебои в работе спутниковой связи Starlink по всему миру. Сбои начались около семи часов утра.

Глобальные перебои со Starlink фиксируются по всему миру

В работе спутниковой связи Starlink от компании SpaceX фиксируются перебои по всему миру. Об этом сообщает Downdetector, пишет УНН.

Детали

Сервис Downdetector, который мониторит состояние популярных онлайн-услуг, веб-сайтов и программ, который предоставляет информацию о сбоях в режиме реального времени на основе отчетов пользователей, фиксирует десятки тысяч жалоб в работе глобальной системы спутникового интернета Starlink.

По данным сервиса, сбои начались около семи часов утра.

Напомним

15 сентября командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил о приостановке работы Starlink вдоль всего фронта, а позже - о постепенном ее восстановлении.

Ольга Розгон

Новости МираТехнологии
Старлинк
SpaceX