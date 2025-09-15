Глобальные перебои со Starlink фиксируются по всему миру

В работе спутниковой связи Starlink от компании SpaceX фиксируются перебои по всему миру. Об этом сообщает Downdetector, пишет УНН.

Детали

Сервис Downdetector, который мониторит состояние популярных онлайн-услуг, веб-сайтов и программ, который предоставляет информацию о сбоях в режиме реального времени на основе отчетов пользователей, фиксирует десятки тысяч жалоб в работе глобальной системы спутникового интернета Starlink.

По данным сервиса, сбои начались около семи часов утра.

Напомним

15 сентября командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил о приостановке работы Starlink вдоль всего фронта, а позже - о постепенном ее восстановлении.