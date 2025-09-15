Глобальні перебої зі Starlink фіксуються по всьому світу

$41.310.00
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
03:31 • 5574 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
01:55 • 12262 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 20332 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 44510 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 67498 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 102273 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 84998 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 83316 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 46183 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
"Повернувся до України": в Румунії пояснили, чому винищувачі F-16 не збили російський дрон14 вересня, 21:07 • 8252 перегляди
Західні експерти вимагають відправлення авіації НАТО в Україну після вторгнення рф у Польщу14 вересня, 23:13 • 9680 перегляди
Ворог атакував Запоріжжя вночі, одна з громад залишилася без світла, горять приватні будинкиPhoto00:48 • 10335 перегляди
ISW: росія використовує атаки дронами по Польщі та Румунії для оцінки реакції НАТО02:59 • 5176 перегляди
Командувач СБС "Мадяр" повідомив про призупинку роботи Starlink05:13 • 7072 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Ексклюзив
05:44 • 3652 перегляди
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщуPhoto13 вересня, 16:18 • 12353 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 90643 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 62855 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 59426 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Сергій Брін
Лев XIV
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Румунія
Білорусь
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 19522 перегляди
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo13 вересня, 14:46 • 26458 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 75275 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 58842 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 107442 перегляди
Bild
Starlink
Іскандер (ОТРК)
The Times
E-6 Mercury

Глобальні перебої зі Starlink фіксуються по всьому світу

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Сервіс Downdetector фіксує перебої в роботі супутникового зв'язку Starlink по всьому світу. Збої почалися близько сьомої години ранку.

Глобальні перебої зі Starlink фіксуються по всьому світу

У роботі супутникового зв’язку Starlink від компанії SpaceX фіксуються перебої по всьому світу. Про це повідомляє Downdetector, пише УНН.

Деталі

Сервіс Downdetector, який моніторить стан популярних онлайн-послуг, вебсайтів та програм, який надає інформацію про збої в режимі реального часу на основі звітів користувачів, фіксує десятки тисяч скарг в роботі глобальної системи супутникового інтернету Starlink.

За даними сервісу, збої почалися близько сьомої години ранку.

Нагадаємо

15 вересня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про призупинку роботи Starlink вздовж всього фронту, а пізніше - про поступове її відновлення.

Ольга Розгон

Новини СвітуТехнології
Starlink
SpaceX