Глобальні перебої зі Starlink фіксуються по всьому світу
Київ • УНН
Сервіс Downdetector фіксує перебої в роботі супутникового зв'язку Starlink по всьому світу. Збої почалися близько сьомої години ранку.
У роботі супутникового зв’язку Starlink від компанії SpaceX фіксуються перебої по всьому світу. Про це повідомляє Downdetector, пише УНН.
Деталі
Сервіс Downdetector, який моніторить стан популярних онлайн-послуг, вебсайтів та програм, який надає інформацію про збої в режимі реального часу на основі звітів користувачів, фіксує десятки тисяч скарг в роботі глобальної системи супутникового інтернету Starlink.
За даними сервісу, збої почалися близько сьомої години ранку.
Нагадаємо
15 вересня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про призупинку роботи Starlink вздовж всього фронту, а пізніше - про поступове її відновлення.