Глобальное потепление сыграло на руку бельгийским виноделам

В 2006 году виноградниками в Бельгии было занято всего лишь 72 гектара. В 2017 году площадь выросла почти впятеро, достигнув 343 га.

Отмечается, что производство вина в Бельгии растет из-за глобального потепления.

“Мы чётко видим тенденцию, в результате которой средиземноморские регионы, традиционно подходившие для виноделия, станут менее или вообще не подходящими. Вместо этого виноградарством можно будет заниматься на севере Европы, в том числе и в Бельгии”, — объясняет климатолог из Брюссельского свободного университета Вим Тьери.

Вместе с тем, в результате изменения климата погода становится более переменчивой, что может навредить виноградникам, добавил Тьери.

Напомним, в прошлом году ведущие винодельческие страны мира, такие как Италия, Испания, Франция, из-за неблагоприятных погодных условий собрали рекордно низкий урожай винограда.

По словам директора по маркетингу компании Beverage Trading Company Алексея Безуглого, это отразится на стоимости европейского вина в Украине. Однако на фоне роста цен на продукцию от ТОП-3 мировых экспортеров, открывается “окно возможностей” для наращивания экспорта вина таким странам, как Грузия, Молдова и Украина.

Прогноз эксперта уже сбывается. По итогам 2017 года Украина в два раза нарастила экспорт своих вин в страны ЕС.

А в течение первых пяти месяцев этого года наша страна поставила на экспорт 145 тыс. дал. вина, что на 37% больше, чем в январе-мае прошлого года.