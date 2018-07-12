Глобальне потепління зіграло на руку бельгійським виноробам
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. З 2006 року виробництво вина в Бельгії зросло в чотири рази, а площа земель, відданих під виноградники, збільшилася в п'ять разів. Про це повідомляє Euractiv, передає УНН.
У 2006 році виноградниками в Бельгії було зайнято всього лише 72 гектари. У 2017 році площа зросла майже вп'ятеро, досягнувши 343 га.
Відзначається, що виробництво вина в Бельгії зростає через глобальне потепління.
"Ми чітко бачимо тенденцію, в результаті якої середземноморські регіони, якы традиційно підходили для виноробства, стануть менш або взагалі не придатними. Замість цього виноградарством можна буде займатися на півночі Європи, зокрема і в Бельгії", - пояснює кліматолог з Брюссельського вільного університету Вім Тьєрі.
Разом з тим, в результаті зміни клімату погода стає більш мінливою, що може нашкодити виноградникам, додав Тьєрі.
Нагадаємо, в минулому році провідні виноробні країни світу, такі як Італія, Іспанія, Франція, через несприятливі погодні умови зібрали рекордно низький урожай винограду.
За словами директора з маркетингу компанії Beverage Trading Company Олексія Безуглого, це відіб'ється на вартості європейського вина в Україні. Однак на тлі зростання цін на продукцію від ТОП-3 світових експортерів, відкривається "вікно можливостей" для нарощування експорту вина таким країнам, як Грузія, Молдова і Україна.
Прогноз експерта вже справджується. За підсумками 2017 року Україна в два рази наростила експорт своїх вин в країни ЄС.
А протягом перших п'яти місяців цього року наша країна поставила на експорт 145 тис. дал. вина, що на 37% більше, ніж в січні-травні минулого року.