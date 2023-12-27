Главу так называемой "днр" пушилина в Украине приговорили к 15 годам тюрьмы

Суд Украины приговорил главаря так называемой "днр" дениса пушилина к 15 годам заключения с конфискацией имущества. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

По публичному обвинению прокуроров Донецкой областной прокуратуры вынесен приговор в отношении главаря незаконно созданной на территории Донецкой области "республики". Ему инкриминируется посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационистская деятельность (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Осужденному назначено максимальное наказание - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества - говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора.

Детали

Прокуроры в суде доказали, что в сентябре 2022 года глава псевдореспублики созвал и провел внеочередное заседание фейкового совета "днр". На собрании нелегитимный депутатский корпус принял так называемый закон "о референдуме днр по вопросу вхождения в состав рф".

пушилин неоднократно подчеркивал в подконтрольных медиа необходимость присоединения временно оккупированной территории Донецкой области к рф. Тем самым призывал к захвату рф территории Украины.

На основании подписанного "главой" акта на временно оккупированных территориях под контролем вооруженных военных рф проведено незаконное "народное волеизъявление".

30 сентября 2022 года главарь "днр" подписал с президентом рф "договор" о вхождении квазиреспублики и новых оккупированных территорий Донецкой области в состав федерации якобы на правах субъекта.

Напомним

В ноябре 2023 года к 15 годам лишения свободы был приговорен оккупационный "губернатор" Херсонщины владимир салдо. Он признан виновным в госизмене, коллаборационизме и отрицании вооруженной агрессии рф против Украины (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1, ч. 1 ст. 436-2 УК Украины).