Главу так называемой "днр" пушилина в Украине приговорили к 15 годам тюрьмы

Эксклюзив
В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов
  •  11430 просмотра

В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов

Эксклюзив
Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп
  •  106387 просмотра

Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп

Эксклюзив
Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие
  •  118227 просмотра

Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера
  •  140829 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

Эксклюзив
Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
26 декабря  •  163166 просмотра

Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом

Эксклюзив
Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
26 декабря  •  163174 просмотра

Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

Эксклюзив
Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину
26 декабря  •  158148 просмотра

Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

Эксклюзив
У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда
26 декабря  •  147194 просмотра

У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда

Эксклюзив
Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо
26 декабря  •  130116 просмотра

Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо

Эксклюзив
Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин
25 декабря  •  128465 просмотра

Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин

Эксклюзив
В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте
25 декабря  •  138543 просмотра

В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте

Эксклюзив
Правоохранители расследуют более 3,8 тыс. производств по уклонению от призыва
25 декабря  •  132130 просмотра

Правоохранители расследуют более 3,8 тыс. производств по уклонению от призыва

Эксклюзив
"Сейчас есть ощущение сожаления, что уволилась в запас из армии". Интервью первой в Украине женщины-судьи Елены Ковбий, которая воевала на фронте
25 декабря  •  224895 просмотра

"Сейчас есть ощущение сожаления, что уволилась в запас из армии". Интервью первой в Украине женщины-судьи Елены Ковбий, которая воевала на фронте

Эксклюзив
В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин
22 декабря  •  392464 просмотра

В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин

Эксклюзив
Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю
22 декабря  •  256284 просмотра

Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
glavu-tak-nazivaemoi-dnr-pushilina-v-ukraine-prigovorili-k-15-godam-tyurmi

Главу так называемой "днр" пушилина в Украине приговорили к 15 годам тюрьмы

Киев  •  УНН

27 декабрь 2023, 11:56  •  12595 просмотра

Read in English

Денис пушилин, глава так называемой "днр", был приговорен украинским судом к 15 годам лишения свободы за посягательство на целостность Украины.

Суд Украины приговорил главаря так называемой "днр" дениса пушилина к 15 годам заключения с конфискацией имущества. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора. 

По публичному обвинению прокуроров Донецкой областной прокуратуры вынесен приговор в отношении главаря незаконно созданной на территории Донецкой области "республики".  Ему инкриминируется посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационистская деятельность (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).  Осужденному назначено максимальное наказание - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества

- говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора.

Детали

Прокуроры в суде доказали, что в сентябре 2022 года глава псевдореспублики созвал и провел внеочередное заседание фейкового совета "днр". На собрании нелегитимный депутатский корпус принял так называемый закон "о референдуме днр по вопросу вхождения в состав рф". 

пушилин неоднократно подчеркивал  в подконтрольных медиа необходимость присоединения временно оккупированной территории Донецкой области к рф. Тем самым призывал к захвату рф территории Украины. 

На основании подписанного "главой" акта на временно оккупированных территориях под контролем вооруженных военных рф проведено незаконное "народное волеизъявление".

30 сентября 2022 года главарь "днр" подписал с президентом рф "договор" о вхождении квазиреспублики и новых оккупированных территорий Донецкой области в состав федерации якобы на правах субъекта.

Напомним 

В  ноябре 2023 года к 15 годам лишения свободы был приговорен оккупационный "губернатор" Херсонщины владимир салдо. Он признан виновным в госизмене, коллаборационизме и отрицании вооруженной агрессии рф против Украины (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1, ч. 1 ст. 436-2 УК Украины).

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
Голову так званої "днр" пушиліна в Україні засудили до 15 років тюрми
Head of the so-called "dpr" Pushilin was sentenced to 15 years in prison in Ukraine
Новости по теме

Главу так называемой "днр" пушилина в Украине приговорили к 15 годам тюрьмы

Денис пушилин, глава так называемой "днр", был приговорен украинским судом к 15 годам лишения свободы за посягательство на целостность Украины.

Криминал и ЧП •   •  12595 просмотра
Главу так называемой "днр" пушилина в Украине приговорили к 15 годам тюрьмы

Российского агента приговорили к 15 годам тюрьмы: готовил авиаудары по ВСУ и Нацгвардии в Киеве

Российский агент был приговорен к 15 годам заключения.

Война •   •  15949 просмотра
Российского агента приговорили к 15 годам тюрьмы: готовил авиаудары по ВСУ и Нацгвардии в Киеве

Крымские партизаны обнаружили российскую РЛС в Севастополе

Украинские партизаны обнаружили российскую радиолокационную станцию в Севастополе, имеющую решающее значение для усиления украинских ударов.

Война •   •  13069 просмотра
Крымские партизаны обнаружили российскую РЛС в Севастополе

Премьер Саксонии предложил Украине временно уступить территориями ради мира: в МИД призвали политика посмотреть правде в глаза

Премьер Саксонии предлагает Украине уступить территорию ради мира; Украина призывает к правде, предупреждая о более широкой российской агрессии.

Политика •   •  21701 просмотра
Премьер Саксонии предложил Украине временно уступить территориями ради мира: в МИД призвали политика посмотреть правде в глаза

После удара рф по вокзалу в Херсоне эвакуация продолжится другими путями - ОВА

Железнодорожный вокзал в Херсоне остановил работу из-за обстрела; эвакуация продолжится.

Война •   •  23682 просмотра
После удара рф по вокзалу в Херсоне эвакуация продолжится другими путями - ОВА

На оккупированные территории Украины прибыли кремлевские политтехнологи - Центр сопротивления

Политтехнологи кремля находятся на оккупированных территориях Украины, чтобы обеспечить высокую поддержку путина на фейковых "выборах", сообщает Центр национального сопротивления.

Политика •   •  21382 просмотра
На оккупированные территории Украины прибыли кремлевские политтехнологи - Центр сопротивления

"Энергоатом" купил оборудование для строительства нового энергоблока Хмельницкой АЭС на более 400 миллионов долларов

НАЭК "Энергоатом" подписал соглашение с компанией Westinghouse на сумму $437,5 млн по новому энергоблоку Хмельницкой АЭС, что будет способствовать укреплению энергетической безопасности Украины и развитию атомной энергетики.

Экономика •   •  19229 просмотра
"Энергоатом" купил оборудование для строительства нового энергоблока Хмельницкой АЭС на более 400 миллионов долларов

В результате российских атак в Донецкой области погибли пять человек за сутки, еще трое ранены

российские войска убили пятерых и ранили троих в Донецке, нанеся 14 ударов с беспилотников и артиллерии и разрушив 21 гражданский объект, в том числе жилые дома и объекты инфраструктуры.

Война •   •  21847 просмотра
В результате российских атак в Донецкой области погибли пять человек за сутки, еще трое ранены

Армия рф атаковала критическую инфраструктуру на приграничье Черниговщины

Российские войска атаковали инфраструктуру на Черниговщине, что привело к отключению электроэнергии в девяти населенных пунктах; о пострадавших не сообщается.

Война •   •  63929 просмотра
Армия рф атаковала критическую инфраструктуру на приграничье Черниговщины

Непрерывность правосудия: вступил в силу закон, определяющий порядок зачислений и переводов работников судоустройства Украины

Закон, упрощающий процедуру отбора и перевода судей в Верховный Суд Украины, вступил в силу 27 декабря 2023 года.

Общество •   •  53061 просмотра
Непрерывность правосудия: вступил в силу закон, определяющий порядок зачислений и переводов работников судоустройства Украины