Главу разведки Аргентины подозревают во взяточничестве
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Глава федерального разведывательного агентства Аргентины Густаво Аррибас мог получить почти 600 000 долларов от одного из фигурантов дела о коррупции в бразильском строительном гиганте Odebrecht, сообщает УНН со ссылкой на портал La Nacion.
В Мексике начали расследование дела о взятках бразильской Odebrecht
Речь идет о событиях 2013 года, когда Аррибас, который тогда занимался покупкой и продажей футболистов в Бразилии, получил на свой счет в Швейцарии пять переводов на 594 000 долларов от Леонардо Мейреллеса, связанного с Odebrecht - крупнейшей строительной компанией Латинской Америки.
Платежи были осуществлены с 25 по 27 сентября, то есть почти сразу после восстановления бразильской компанией в сотрудничестве с рядом фирм контракта на строительство подземной железной дороги в Буэнос-Айресе.
Сам Аррибас признает только один из пяти переводов - на 70 000 долларов. По словам его адвокатов, эти деньги были переведены из-за продажи недвижимости в Сан-Паулу.
Ранее сообщалось, что представители власти целого ряда стран Латинской Америки оказались вовлеченными в коррупционном скандале с участием бразильской строительной компании Odebrecht, получая от нее миллионные взятки.