Главу розвідки Аргентини підозрюють в хабарництві
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Глава федерального розвідувального агентства Аргентини Густаво Аррібас міг отримати майже 600 тисяч доларів від одного з фігурантів справи про корупцію в бразильському будівельному гіганті Odebrecht, повідомляє УНН з посиланням на портал La Nacion.
У Мексиці почали розслідування справи про хабарі від бразильської Odebrecht
Мова йде про події 2013 року, коли Аррібас,який тоді займався купівлею і продажем футболістів в Бразилії, отримав на свій рахунок у Швейцарії п’ять переказів на 594 тисячі доларів від Леонарду Мейреллеса, пов’язаного з Odebrecht — найбільшою будівельною компанією Латинської Америки.
Платежі були здійснені з 25 по 27 вересня, тобто майже відразу після відновлення бразильською компанією у співпраці з низкою фірм контракту на будівництво підземної залізниці в Буенос-Айресі.
Г.Сам Аррібас визнає тільки один з п’яти переказів — на 70 тисяч доларів. За словами його адвокатів, ці гроші були переведені через продаж нерухомості в Сан-Паулу.
Раніше повідомлялося, що представники влади цілого ряду країн Латинської Америки виявилися залученими в корупційному скандал за участю бразильської будівельної компанії Odebrecht, отримуючи від неї мільйонні хабарі.