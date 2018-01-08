Главу МИД Ирана пригласят в ЕС для обсуждения антиправительственных протестов в стране

“Мы условились с главой европейской дипломатии (Федерикой Могерини — Ред.) пригласить министра иностранных дел Ирана при возможности на следующей неделе", — сказал Габриэль журналистам телеканала в интервью.

Он добавил, что Германия выступает за свободу демонстраций.

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Следует отметить, что Париж не согласился с Вашингтоном в оценке происходящего в Иране, а постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр предостерег от использования ситуации в Иране в свою пользу подчеркнув, что политические изменения в Исламской Республике должны стать результатом работы народа этой страны, а не влияния извне. Это стало реакцией на слова постпреда США при ООН Никки Хейли, которая заявила об опасности развития ситуации в стране согласно сирийскому сценарию, а то, что происходит в Иране, по ее словам, затрагивает фундаментальный вопрос прав человека для народа страны и вопросы международного мира и безопасности.

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Как ранее сообщало УНН, в крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального антиправительственного протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. Государственное телевидение Ирана сообщило о не менее 20 погибших, около 450 человек были задержаны во время антиправительственных протестов в ночь на 2 января.