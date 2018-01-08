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Главу МЗС Ірану запросять до ЄС для обговорення антиурядових протестів у країні

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 січня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель заявив, що має намір запросити главу МЗС Ірану Джавада Заріфа до Євросоюзу для обговорення проходять в країні протестів, передає УНН з посиланням на телеканал ZDF.

Главу МЗС Ірану запросять до ЄС для обговорення антиурядових протестів у країні

“Ми домовилися з головою європейської дипломатії (Федеріка Могеріні — ред.) запросити міністра закордонних справ Ірану при можливості наступного тижня”, — сказав Габріель журналістам телеканалу в інтерв'ю.

Він додав, що Німеччина виступає за свободу демонстрацій.

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Слід зазначити, що Париж не погодився з Вашингтоном в оцінці того, що відбувається в Ірані, а постпред Франції при ООН Франсуа Делаттр застеріг від використання ситуації в Ірані в свою користь наголосивши, що політичні зміни в Ісламській Республіці повинні стати результатом роботи народу цієї країни, а не впливу ззовні. Це стало реакцією на слова постпреда США при ООН Ніккі Хейлі, яка заявила про небезпеку розвитку ситуації у країні за сирійським сценарієм, а те, що відбувається в Ірані, за її словами, зачіпає фундаментальне питання прав людини для народу країни і питання міжнародного миру і безпеки.

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Як раніше повідомляло УНН, у великих у містах Ірану, серед яких Тегеран, Мешхед, Ісфахан і Решт, з 28 грудня проходять масові акції соціального антиурядового протесту. Президент Ірану Хасан Роухані заявив, що протести викликані внутрішніми проблемами в країні, а також підбурюванням з боку інших країн. Державне телебачення Ірану повідомило про щонайменше 20 загиблих осіб, близько 450 людей були затримані під час антиурядових протестів в ніч на 2 січня.

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