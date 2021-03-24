Главу Минкульта Франции, из-за инфицирования COVID-19 которой разгорелся скандал - госпитализировали
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Министр культуры Франции Розлин Башло, у которой на прошлой неделе диагностировали заражение коронавирусом, доставлена в больницу. Об этом Agence France-Presse сообщили в среду в окружении главы ведомства, пишет УНН.
Детали
74-летняя Башло заболела после посещения закрытого показа оперы “Фауст” в Парижской опере 19 марта. По словам сотрудников министерства, “ее состояние стабильно, но потребовало госпитализации”. “Врач министра рекомендовал помещение Розлин Башло в больницу для постоянного наблюдения за состоянием ее здоровья в течение следующих нескольких дней”, — отметили в окружении министра.
Контекст
Министр культуры Франции Розлин Башло посещала закрытый показ оперы “Фауст” в Парижской опере за день до того, как получила положительный анализ на коронавирус.
СМИ отмечают, что она не афишировала участие в данном мероприятии, которое проходило на фоне протестов работников культурной отрасли, которые требуют возобновить работу театров и кино, закрытых с прошлой осени.
Согласно статистике ВОЗ — во Франции 4 240 732 случая заболевания, 92 363 человека погибли.
[À LA UNE À MIDI] Positive au Covid-19, Roselyne Bachelot,74 ans, a été hospitalisée, mais son "état est stable et n'inspire pas d'inquiétudes", a annoncé l'entourage de la ministre de la Culture à l' #AFP 2/5 pic.twitter.com/yS7tydvPGB— Agence France-Presse (@afpfr) March 24, 2021