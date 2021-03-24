Главу Мінкульту Франції, через інфікування COVID-19 якої розгорівся скандал - госпіталізували

Деталі

74-річна Башло захворіла після відвідування закритого показу опери “Фауст” в Паризькій опері 19 березня. За словами співробітників міністерства, “її стан стабільний, але вимагає госпіталізації”. “Лікар міністерки рекомендував розміщення Розлін Башло в лікарню для постійного спостереження за станом її здоров’я протягом наступних декількох днів”, — відзначили в оточенні міністра.

Контекст

Міністерка культури Франції Розлін Башло відвідувала закритий показ опери “Фауст” в Паризькій опері за день до того, як отримала позитивний аналіз на коронавірус.

ЗМІ відзначають, що вона не афішувала участь в даному заході, який проходив на фоні протестів працівників культурної галузі, які вимагають відновити роботу театрів і кіно, закритих з минулої осені.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Франції 4 240 732 випадки захворювання, 92 363 особи загинули.

[À LA UNE À MIDI] Positive au Covid-19, Roselyne Bachelot, 74 ans, a été hospitalisée, mais son “état est stable et n’inspire pas d’inquiétudes”, a annoncé l’entourage de la ministre de la Culture à l ’ #AFP 2/5 pic.twitter.com/yS7tydvPGB