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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 65455 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 80177 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 82899 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108072 просмотра

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10 марта, 11:47 • 100627 просмотра

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Глава Банка Латвии задержан по делу о вымогательстве взяток

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 февраля. УНН. Сотрудники Бюро по борьбе с коррупцией задержали главу Банка Латвии Илмар Римшевича. Эту информацию подтвердил премьер-министр Латвии Марис Кучинскис. Об этом сообщает УНН со ссылкой на латвийский телеканал Delfi.

По данным журналистов, Римшевича задержали в рамках расследования дела о вымогательстве взяток в составе организованной преступной группы. Следствие считает, что преступники вымогали деньги у банкиров, используя политическое влияние и угрожая проблемами для их бизнеса.

16 февраля сотрудники Бюро по борьбе с коррупцией провели обыски в кабинете Римшевича и в его загородном доме. Вечером 17 февраля глава Банка Латвии после возвращения из зарубежной поездки прибыл на допрос, который завершился уже ночью.

Как сообщал УНН, 8 февраля, Сейм утвердил введение санкций в отношении фигурантов так называемого “списка Магнитского” против россиян, причастных к нарушению прав человека, коррупции и отмывания денег.

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