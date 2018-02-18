Главу Банку Латвії затримано у справі про вимагання хабарів

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Співробітники Бюро по боротьбі з корупцією затримали главу Банку Латвії Ілмара Рімшевіча. Цю інформацію підтвердив прем'єр-міністр Латвії Маріс Кучінскіс. Про це повідомляє УНН з посиланням на латвійський телеканал Delfi.

За даними журналістів, Рімшевіча затримали в рамках розслідування справи про вимагання хабарів у складі організованої злочинної групи. Слідство вважає, що злочинці вимагали гроші у банкірів, використовуючи політичний вплив і погрожуючи проблемами для їх бізнесу.

16 лютого співробітники Бюро по боротьбі з корупцією провели обшуки в кабінеті Рімшевіча і в його заміському будинку. Увечері 17 лютого глава Банку Латвії після повернення із закордонної поїздки прибув на допит, який завершився вже вночі.

Як повідомляв УНН, 8 лютого, Сейм затвердив введення санкцій щодо фігурантів так званого “списку магнітського” проти росіян, причетних до порушення прав людини, корупції та відмивання грошей.

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