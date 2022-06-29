КИЕВ. 29 июня. УНН. Главой Национальной Ассамблеи во Франции впервые избрали женщину – Яэль Браун-Пиве. Она является представительницей пропрезидентской политической коалиции “Итого”, которая в июне на парламентских выборах получила большинство, но недостаточное, чтобы самостоятельно сформировать новое правительство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Monde.