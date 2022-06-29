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Главою Національної Асамблеї у Франції вперше обрали жінку

Главою Національної Асамблеї у Франції вперше обрали жінку

Київ • УНН

 • 151193 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Главою Національної Асамблеї у Франції вперше обрали жінку - Яель Браун-Піве. Вона є представницею пропрезидентської політичної коаліції “Разом”, що у червні на парламентських виборах отримала більшість, але недостатню, щоб самостійно сформувати новий уряд. Про це повідомляє УНН з посиланням на Le Monde.

Деталі 

Як зазначається, у своїй промові після обрання Браун-Піве заявила, що виступає за “консенсус, компроміс, обмін думками та колегіальність”.

“Французи наказують нам працювати разом, дискутувати, а не боротися”, – сказала вона.

“Наша Асамблея має стати можливістю для нашої країни. Так буде, я не сумніваюся, якщо ми виберемо шлях діалогу”, — наголосила Браун-Піве.

Браун-Піве після обрання у Twitter написала про відкриття “нового розділу у великій книзі нашого парламентського життя”, зокрема, про “розділ із великої книги рівності між жінками та чоловіками”.

Жінку вже привітали представники політикуму і влади, прем’єр-міністр Елізабет Борн у своєму вітанні у Twitter зазначила: “Я знаю, що ви будете прагнути гарантувати повагу до плюралізму та діалогу в цій Асамблеї, на службі для наших співгромадян”.

51-річна Браун-Піве - юрист, у 2017 році від пропрезидентської партії “Вперед, Республіко!” була обрана до Національної асамблеї, очолила Комітет з правових питань.

Le Parisien наголошує, що новообрана глава парламенту - колишній адвокат із кримінальних справ, свого часу разом з чоловіком прожила сім років у Тайвані і Японії, виховувала п’ятьох дітей. Повернувшись, брала участь у ресторанній справі, займалася організацією центру прийому та безкоштовними консультаціями з юристами.

Як відомо, вибори президента офіційно відкривають роботу 16-ї Асамблеї, яка є законодавчим органом Франції.

Найближчими днями має відбутися призначення інших керівників головних органів парламенту.

Нагадаємо 

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беннет подав у відставку та оголосив про розпуск парламенту.

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