Главою Національної Асамблеї у Франції вперше обрали жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Главою Національної Асамблеї у Франції вперше обрали жінку - Яель Браун-Піве. Вона є представницею пропрезидентської політичної коаліції “Разом”, що у червні на парламентських виборах отримала більшість, але недостатню, щоб самостійно сформувати новий уряд. Про це повідомляє УНН з посиланням на Le Monde.
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Як зазначається, у своїй промові після обрання Браун-Піве заявила, що виступає за “консенсус, компроміс, обмін думками та колегіальність”.
“Французи наказують нам працювати разом, дискутувати, а не боротися”, – сказала вона.
“Наша Асамблея має стати можливістю для нашої країни. Так буде, я не сумніваюся, якщо ми виберемо шлях діалогу”, — наголосила Браун-Піве.
Браун-Піве після обрання у Twitter написала про відкриття “нового розділу у великій книзі нашого парламентського життя”, зокрема, про “розділ із великої книги рівності між жінками та чоловіками”.
Жінку вже привітали представники політикуму і влади, прем’єр-міністр Елізабет Борн у своєму вітанні у Twitter зазначила: “Я знаю, що ви будете прагнути гарантувати повагу до плюралізму та діалогу в цій Асамблеї, на службі для наших співгромадян”.
51-річна Браун-Піве - юрист, у 2017 році від пропрезидентської партії “Вперед, Республіко!” була обрана до Національної асамблеї, очолила Комітет з правових питань.
Le Parisien наголошує, що новообрана глава парламенту - колишній адвокат із кримінальних справ, свого часу разом з чоловіком прожила сім років у Тайвані і Японії, виховувала п’ятьох дітей. Повернувшись, брала участь у ресторанній справі, займалася організацією центру прийому та безкоштовними консультаціями з юристами.
Як відомо, вибори президента офіційно відкривають роботу 16-ї Асамблеї, яка є законодавчим органом Франції.
Найближчими днями має відбутися призначення інших керівників головних органів парламенту.
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Прем'єр-міністр Ізраїлю Беннет подав у відставку та оголосив про розпуск парламенту.