Прем'єр-міністр Ізраїлю Беннет подав у відставку та оголосив про розпуск парламенту

КИЇВ. 28 червня. УНН. У вівторок ізраїльські законодавці одноголосно схвалили законопроект про розпуск парламенту, що є ключовим законодавчим кроком, який наближає країну до п'ятих виборів менш як за чотири роки. Про це УНН пише з посиланням на AFP.