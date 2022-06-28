Прем'єр-міністр Ізраїлю Беннет подав у відставку та оголосив про розпуск парламенту

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 4206 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 54981 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 103023 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 154957 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 154251 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 161004 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 141653 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 113369 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 106643 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 294339 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
95 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 105023 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 74519 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 154733 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

14:01 • 63998 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

14:01 • 51972 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 154733 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 294351 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 557966 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 502891 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 704404 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 26149 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 74519 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 105023 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 139338 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 153114 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беннет подав у відставку та оголосив про розпуск парламенту

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беннет подав у відставку та оголосив про розпуск парламенту

Київ • УНН

 • 95242 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. У вівторок ізраїльські законодавці одноголосно схвалили законопроект про розпуск парламенту, що є ключовим законодавчим кроком, який наближає країну до п'ятих виборів менш як за чотири роки. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Деталі

Члени коаліції, що йде у відставку, прем'єр-міністра Нафталі Беннета та опозиції на чолі з експрем'єром Біньяміном Нетаньяху сперечаються в ізраїльському парламенті, Кнесеті, з минулого тижня з приводу законопроекту про розпуск.

Коаліція заявила, що хоче якнайшвидшого схвалення законопроекту після того, як Беннетт оголосив минулого тижня, що його восьмипартійна коаліція, ідеологічно розділена, більше неспроможна приймати рішення.

Але Нетаньяху та його союзники вели переговори щодо формування нового уряду під керівництвом Нетаньяху в рамках нинішнього парламенту, що могло б запобігти новим виборам.

Готовність опозиції розпустити парламент свідчить про те, що зусилля Нетаньяху щодо формування нового уряду зайшли в глухий кут.

Зранку у вівторок комітет палати представників Кнесету схвалив законопроект. Потім його винесли на пленум для першого читання, яке було прийнято 53-0.

Згідно із законопроектом, парламент буде розпущено, а нові вибори відбудуться 25 жовтня або 1 листопада, а дату буде призначено після подальших переговорів.

Потім законопроект має бути схвалений ще двома повними голосами Кнесета.

Опівночі після розпуску парламенту Беннетт передасть владу міністру закордонних справ Яїру Лапіду відповідно до угоди про розподіл влади, яку вони уклали після безрезультатних виборів минулого року.

Контекст

Коаліція Беннета, союз релігійних націоналістів, центристів та арабських ісламістів, від початку перебувала в небезпеці через свої ідеологічні розбіжності.

Останньою краплею, за словами прем'єра, стала нездатність відновити міру, яка гарантує, що єврейські поселенці на окупованому Західному березі житимуть за ізраїльськими законами.

Беннетт, колишній голова лобістської групи поселенців, сказав, що закінчення терміну дії цього заходу 30 червня спричинило б ризики для безпеки та «конституційний хаос».

Розпуск парламенту до закінчення терміну дії означає, що так званий закон про Західний берег залишиться чинним до приходу до влади нового уряду.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$85,119.80
Золото
$3,146.60
Tesla
$275.05
Brent
$74.52
S&P 500
$5,612.63
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,915.71