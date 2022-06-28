Прем'єр-міністр Ізраїлю Беннет подав у відставку та оголосив про розпуск парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. У вівторок ізраїльські законодавці одноголосно схвалили законопроект про розпуск парламенту, що є ключовим законодавчим кроком, який наближає країну до п'ятих виборів менш як за чотири роки. Про це УНН пише з посиланням на AFP.
Деталі
Члени коаліції, що йде у відставку, прем'єр-міністра Нафталі Беннета та опозиції на чолі з експрем'єром Біньяміном Нетаньяху сперечаються в ізраїльському парламенті, Кнесеті, з минулого тижня з приводу законопроекту про розпуск.
Коаліція заявила, що хоче якнайшвидшого схвалення законопроекту після того, як Беннетт оголосив минулого тижня, що його восьмипартійна коаліція, ідеологічно розділена, більше неспроможна приймати рішення.
Але Нетаньяху та його союзники вели переговори щодо формування нового уряду під керівництвом Нетаньяху в рамках нинішнього парламенту, що могло б запобігти новим виборам.
Готовність опозиції розпустити парламент свідчить про те, що зусилля Нетаньяху щодо формування нового уряду зайшли в глухий кут.
Зранку у вівторок комітет палати представників Кнесету схвалив законопроект. Потім його винесли на пленум для першого читання, яке було прийнято 53-0.
Згідно із законопроектом, парламент буде розпущено, а нові вибори відбудуться 25 жовтня або 1 листопада, а дату буде призначено після подальших переговорів.
Потім законопроект має бути схвалений ще двома повними голосами Кнесета.
Опівночі після розпуску парламенту Беннетт передасть владу міністру закордонних справ Яїру Лапіду відповідно до угоди про розподіл влади, яку вони уклали після безрезультатних виборів минулого року.
Контекст
Коаліція Беннета, союз релігійних націоналістів, центристів та арабських ісламістів, від початку перебувала в небезпеці через свої ідеологічні розбіжності.
Останньою краплею, за словами прем'єра, стала нездатність відновити міру, яка гарантує, що єврейські поселенці на окупованому Західному березі житимуть за ізраїльськими законами.
Беннетт, колишній голова лобістської групи поселенців, сказав, що закінчення терміну дії цього заходу 30 червня спричинило б ризики для безпеки та «конституційний хаос».
Розпуск парламенту до закінчення терміну дії означає, що так званий закон про Західний берег залишиться чинним до приходу до влади нового уряду.