Премьер-министр Израиля Беннет подал в отставку и объявил о роспуске парламента

Детали

Уходящие в отставку члены коалиции премьер-министра Нафтали Беннета и оппозиции во главе с экс-премьером Биньямином Нетаньяху спорят в израильском парламенте, Кнессете, с прошлой недели по поводу законопроекта о роспуске.

Коалиция заявила, что хочет скорейшего одобрения законопроекта после того, как Беннетт объявил на прошлой неделе, что его восьмипартийная коалиция, идеологически разделенная, больше не может принимать решения.

Но Нетаньяху и его союзники вели переговоры по формированию нового правительства под руководством Нетаньяху в рамках нынешнего парламента, что могло бы предотвратить новые выборы.

Готовность оппозиции распустить парламент свидетельствует о том, что усилия Нетаньяху по формированию нового правительства зашли в тупик.

Утром во вторник комитет Палаты представителей Кнессета одобрил законопроект. Затем его вынесли на пленум для первого чтения, принятого 53-0.

Согласно законопроекту, парламент будет распущен, а новые выборы состоятся 25 октября или 1 ноября, а дата будет назначена после дальнейших переговоров.

Затем законопроект должен быть одобрен еще двумя полными голосами Кнессета.

В полночь после роспуска парламента Беннетт передаст власть министру иностранных дел Яиру Лапиду в соответствии с соглашением о разделе власти, которое они заключили после безрезультатных выборов в прошлом году.

Контекст

Коалиция Беннета, союз религиозных националистов, центристов и арабских исламистов, изначально находилась в опасности из-за своих идеологических разногласий.

Последней каплей, по словам премьера, стала неспособность восстановить меру, гарантирующую, что еврейские поселенцы на оккупированном Западном берегу будуть жить по израильским законам.

Беннетт, бывший глава лоббистской группы поселенцев, сказал, что истечение срока действия этого мероприятия 30 июня повлекло бы риски для безопасности и «конституционный хаос».

Роспуск парламента до истечения срока действия означает, что так называемый закон о Западном берегу останется в силе до прихода к власти нового правительства.