Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские войска не достигли существенного прогресса на фронте. Он назвал их локальные успехи лишь тактическими.
Ползучие победы армии рф являются «тактическими» - это локальные достижения, в целом враг не добился никакого существенного прогресса. Об этом сообщил Главнокомандующий Александр Сырский в интервью The Guardian, передает УНН.
Детали
Сырский назвал ползучие победы россии «тактическими» - локальными достижениями, а не «оперативным» прорывом, таким как взятие большого города.
«В принципе, противник не добился никакого значительного прогресса», - сказал он.
Сырский добавил, что протяженность линии фронта составляет 3700 км. Активные боевые действия ведутся на ее 977 км, что «вдвое больше протяженности границы между Германией и Францией».
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Также Сырский заявил, что если российские войска осуществят наступление на юге Запорожской области, то Силы обороны «дадут им хороший ответ».
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