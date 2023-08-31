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Главы МИД Турции и рф обсудили "зерновую сделку": что известно

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 августа. УНН. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с главой мид рф сергеем лавровым, чтобы обсудить «зерновой коридор», передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Глава МИД Турции заявил, что “зерновая сделка” была одной из главных тем его переговоров с Лавровым, Анкара надеется на её возобновление.

По итогам встречи министров, россия намерена возобновить “зерновое соглашение”, отмечают росСМИ.

В частности, обсуждалась “инициатива” путина по поставке 1 млн тонн российского зерна по льготной цене для дальнейшей переработки.

Также, лавров заявил, что генсек ООН рассказал ему о своих новых инициативах по возобновлению зерновой сделки, но в них якобы “нет никаких гарантий для Москвы”, поскольку Киев использует оружие собственного производства для ударов по рф.

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