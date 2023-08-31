Глави МЗС Туреччини та рф обговорили "зернову угоду": що відомо

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Глава МЗС Туреччини заявив, що “зернова угода” була однією з головних тем його переговорів з лавровим, Анкара сподівається на її відновлення.

За підсумками зустрічі міністрів, росія має намір відновити “зернову угоду”, зазначають росЗМІ.

Зокрема, обговорювалася “ініціатива” путіна щодо постачання 1 млн тонн російського зерна за пільговою ціною для подальшої переробки.

Також, лавров заявив, що генсек ООН розповів йому про свої нові ініціативи щодо відновлення зернової угоди, але в них нібито “немає жодних гарантій для Москви”, оскільки Київ використовує зброю власного виробництва для ударів по рф.

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