Глави МЗС Туреччини та рф обговорили "зернову угоду": що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зустрівся з главою мзс рф сергієм лавровим, аби обговорити «зерновий коридор», передає УНН із посиланням на росЗМІ.
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Глава МЗС Туреччини заявив, що “зернова угода” була однією з головних тем його переговорів з лавровим, Анкара сподівається на її відновлення.
За підсумками зустрічі міністрів, росія має намір відновити “зернову угоду”, зазначають росЗМІ.
Зокрема, обговорювалася “ініціатива” путіна щодо постачання 1 млн тонн російського зерна за пільговою ціною для подальшої переробки.
Також, лавров заявив, що генсек ООН розповів йому про свої нові ініціативи щодо відновлення зернової угоди, але в них нібито “немає жодних гарантій для Москви”, оскільки Київ використовує зброю власного виробництва для ударів по рф.
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