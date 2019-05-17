Главы МИД Германии и России обсудили Украину

Главы внешнеполитических ведомств обменялись рукопожатием. Далее представителей прессы попросили уйти.

Отмечается, что темами разговора министров были двусторонние отношения, а также ситуация в Сирии, Иране и в Украине, а также будущее членство России в Совете Европы.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Гайко Маас выступил за возвращение России в Совет Европы.