Глави МЗС Німеччини та Росії обговорили Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провів зустріч з главою МЗС Німеччини Гайко Маасом в рамках сесії Комітету міністрів Ради Європи. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційну сторінку МЗС Німеччини в Twitter.
Глави зовнішньополітичних відомств обмінялися рукостисканням. Далі представників преси попросили піти.
Зазначається, що темами розмови міністрів були двосторонні відносини, а також ситуація в Сирії, Ірані та в Україні, а також майбутнє членство Росії в Раді Європи.
Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас виступив за повернення Росії до Ради Європи.