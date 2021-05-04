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Главы МИД G7 договорились соблюдать цели денуклеаризации КНДР

Главы МИД G7 договорились соблюдать цели денуклеаризации КНДР

Киев  •  УНН

 • 17952 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Министры иностранных дел Группы семи (G7) в ходе встречи в Лондоне договорились соблюдать цели денуклеаризации КНДР. Об этом во вторник на прошедшем в онлайн-режиме пресс-конференции заявил глава внешнеполитического ведомства Японии Тосимицу Мотеги, передает УНН со ссылкой на Kyodo.

Цитата

“Мы договорились соблюдать цели полной, необратимой и подвергающейся проверке денуклеаризации КНДР”, — сказал министр.

Что предшествовало

17 апреля в ходе встречи в Вашингтоне о своей решимости провести полную денуклеаризацию КНДР заявили премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга и президент США Джо Байден.

Контекст

В Лондоне с 3 по 5 мая проходят переговоры министров иностранных дел G7. Стороны должны обсудить способы противостояния новым глобальным угрозам, защита прав человека, восстановление экономики после пандемии коронавируса, а также будет рассмотрен механизм быстрого реагирования для противодействия российской пропаганде.

Кроме руководителей внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, на мероприятие были приглашены верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, представители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также генеральный секретарь Ассоциации государств юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой.

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