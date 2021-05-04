Глави МЗС G7 домовилися дотримуватися мети денуклеаризації КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Міністри закордонних справ Групи семи (G7) в ході зустрічі в Лондоні домовилися дотримуватися мети денуклеаризації КНДР. Про це у вівторок на минулому в онлайн-режимі прес-конференції заявив глава зовнішньополітичного відомства Японії Тосиміцу Мотегі, передає УНН із посиланням на Kyodo.
Цитата
“Ми домовилися дотримуватися мети повної, незворотньої і такої, що піддається перевірці - денуклеаризації КНДР”, — сказав міністр.
Що передувало
17 квітня в ході зустрічі у Вашингтоні про свою рішучість провести повну денуклеаризацію КНДР заявили прем’єр-міністр Японії Есіхіде Суга і президент США Джо Байден.
Контекст
У Лондоні з 3 по 5 травня проходять переговори міністрів закордонних справ G7. Сторони мають обговорити способи протистояння новим глобальним загрозам, захист прав людини, відновлення економіки після пандемії коронавірусу, а також буде розглянуто механізм швидкого реагування для протидії російській пропаганді.
Крім керівників зовнішньополітичних відомств Великобританії, Німеччини, Італії, Канади, США, Франції та Японії, на захід були запрошені верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, представники Австралії, Індії, Південної Кореї і ПАР, а також генеральний секретар Асоціації держав південно-Східної Азії (АСЕАН) Лім Джок Хой.