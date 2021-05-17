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Глава ЮНИСЕФ просит страны G7 пожертвовать запасами вакцин

Киев • УНН

 • 14378 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. G7 призвали пожертвовать “чрезвычайными” запасами для схемы обмена вакцинами. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Глава ЮНИСЕФ просит страны G7 пожертвовать запасами вакцин

Детали

Глава ЮНИСЕФ попросил страны G7 пожертвовать поставки для схемы совместного использования вакцин COVAX как крайняя мера для преодоления серьезного дефицита, вызванного нарушением экспорта индийских вакцин.

Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca (AZN.L), изготовленной ее Институтом сыворотки крови, которая была передана в обращение COVAX, для использования страной во время борьбы с массовой второй волной инфекций.

Агентство ООН ЮНИСЕФ, которое отвечает за снабжение вакцин против коронавируса через COVAX, оценивает дефицит поставок в 140 млн доз до конца мая и около 190 000 000 к концу июня.

Дополнительно

Пока лидеры G7 готовятся к встрече в Великобритании в следующем месяце, на прошлой неделе глава Всемирной организации здравоохранения осудил “моральную катастрофу” несправедливости вакцин, призывая богатые страны делиться дозами , а не использовать их для детей, менее уязвимы к тяжелым заболеваниям.

Ссылаясь на новые исследования научно-информационной и аналитической компании Airfinity, организация ЮНИСЕФ Fore заявила, что страны Большой семерки могли бы пожертвовать около 153 миллионов доз, если они распределят лишь 20% своих имеющихся запасов в течение июня, июля и августа.

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