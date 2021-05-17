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The Guardian

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Глава ЮНІСЕФ просить країни G7 пожертвувати запасами вакцин

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. G7 закликали пожертвувати “надзвичайними” запасами для схеми обміну вакцинами. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Глава ЮНІСЕФ просить країни G7 пожертвувати запасами вакцин

Деталі

Глава ЮНІСЕФ попросив країни G7 пожертвувати поставками доз  для схеми спільного використання вакцин COVAX як надзвичайний захід для подолання серйозного дефіциту, спричиненого порушенням експорту індійських вакцин.

Індія призупинила експорт вакцини AstraZeneca (AZN.L), виготовленої її Інститутом сироватки крові, яка була передана в обіг COVAX, для використання країною під час боротьби з масовою другою хвилею інфекцій.

Агентство ООН ЮНІСЕФ, яке відповідає за постачання вакцин проти коронавірусу через COVAX, оцінює дефіцит поставок у 140 мільйонів доз до кінця травня та близько 190 мільйонів до кінця червня.

Додатково

Поки лідери G7 готуються до зустрічі у Великобританії наступного місяця, минулого тижня глава Всесвітньої організації охорони здоров’я засудив “моральну катастрофу” несправедливості вакцин, закликаючи заможні країни ділитися дозами, а не використовувати їх для дітей, які менш вразливі до важких захворювань.

Посилаючись на нові дослідження науково-інформаційної та аналітичної компанії Airfinity, організація ЮНІСЕФ Fore заявила, що країни Великої сімки могли б пожертвувати близько 153 мільйонів доз, якщо вони розподілять лише 20% своїх наявних запасів протягом червня, липня та серпня.

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