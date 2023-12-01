Глава ЕС говорит, что блок уже имеет "стратегическое партнерство" с Украиной
Киев • УНН
ЕС уже имеет соглашение, которое облегчает сотрудничество с Украиной; любое решение относительно членства Украины в ЕС будет обсуждаться на саммите лидеров ЕС в декабре, заявил президент Совета ЕС Шарль Мишель.
Европейский Союз уже имеет соглашение об ассоциации с Украиной, и дальнейшие решения относительно членства Украины в ЕС будут согласованы на саммите лидеров ЕС 14-15 декабря. Об этом президент Европейского совета Шарль Мишель сказал Reuters, в кулуарах на саммите COP28, который сейчас проходит в Дубае передает УНН.
У нас есть Соглашение об ассоциации с Украиной, которая предлагает много возможностей для тесного сотрудничества с Украиной... В декабре мы проведем глубокие дебаты с 27 коллегами, чтобы оценить, какое решение мы примем.
Контекст
Журналисты Reuters поинтересовались у главы Европейского Совета об их планах относительно предоставления Украине членства из-за недавних заявлений Премьер-министр Венгрии Виктора Орбана, который лоббирует Орбана, который лоббирует идею "стратегического партнерства" для Украины вместо того, чтобы позволить нашей стране продвинуться на пути к членству в ЕС.
Отмечается, что комментарии Орбана были сделаны накануне саммита лидеров ЕС, который должен состояться 14-15 декабря.
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Чтобы согласовать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, когда она выполнит окончательные условия, нужно единодушие всех 27 государств-членов блока.
Комментарии же Орбана угрожают сорвать это решение и лишить Киев желаемого вступления.
Глава ЕС говорит, что блок уже имеет "стратегическое партнерство" с Украиной
ЕС уже имеет соглашение, которое облегчает сотрудничество с Украиной; любое решение относительно членства Украины в ЕС будет обсуждаться на саммите лидеров ЕС в декабре, заявил президент Совета ЕС Шарль Мишель.
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