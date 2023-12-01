Глава ЕС говорит, что блок уже имеет "стратегическое партнерство" с Украиной

Европейский Союз уже имеет соглашение об ассоциации с Украиной, и дальнейшие решения относительно членства Украины в ЕС будут согласованы на саммите лидеров ЕС 14-15 декабря. Об этом президент Европейского совета Шарль Мишель сказал Reuters, в кулуарах на саммите COP28, который сейчас проходит в Дубае передает УНН.

У нас есть Соглашение об ассоциации с Украиной, которая предлагает много возможностей для тесного сотрудничества с Украиной... В декабре мы проведем глубокие дебаты с 27 коллегами, чтобы оценить, какое решение мы примем. - сказал президент Европейского совета Шарль Мишель Reuters.

Контекст

Журналисты Reuters поинтересовались у главы Европейского Совета об их планах относительно предоставления Украине членства из-за недавних заявлений Премьер-министр Венгрии Виктора Орбана, который лоббирует Орбана, который лоббирует идею "стратегического партнерства" для Украины вместо того, чтобы позволить нашей стране продвинуться на пути к членству в ЕС.

Отмечается, что комментарии Орбана были сделаны накануне саммита лидеров ЕС, который должен состояться 14-15 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Орбан предложил соглашение "до 5-10 лет" о стратегическом партнерстве между Украиной и ЕС вместо переговоров о членстве

Чтобы согласовать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, когда она выполнит окончательные условия, нужно единодушие всех 27 государств-членов блока.

Комментарии же Орбана угрожают сорвать это решение и лишить Киев желаемого вступления.