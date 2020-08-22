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Глава ВОЗ надеется, что человечество победит COVID-19 за два года

Киев • УНН

 • 21206 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что считает возможной победу человечества над пандемией коронавируса менее чем за два года. Об этом он сообщил на брифинге в Женеве, запись которого доступна на YouTube-странице организации, передает УНН.

Глава ВОЗ надеется, что человечество победит COVID-19 за два года

“Мы надеемся покончить с пандемией менее чем за два года, особенно если мы объединим усилия и проявим единство и глобальную солидарность”, — сказал глава ВОЗ.

Гебрейесус отметил, что пандемия испанского гриппа, с которой человечество столкнулось в 1918 году, продолжалась два года, но с COVID-19 ВОЗ надеется справиться быстрее. По словам Гебрейесуса, распространение вируса сегодня повышено из-за “большего количества связей в мире”, чем это было 100 лет назад. При этом сегодня “у нас есть технологии и знания”, указал глава ВОЗ.

Также Гебрейесус сказал, что для скорейшего завершения пандемии страны должны по максимуму использовать “все имеющиеся инструменты”. Кроме того, ВОЗ надеется, что дополнительным инструментом в борьбе в пандемией станет вакцина, отметил Гебрейесус. При этом, по его словам, ее появление не означает немедленного завершения пандемии, поскольку ученые еще не до конца изучили возможные последствия инфицирования.

Как сообщал УНН, по состоянию на утро субботы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 797 871. В свою очередь, выздоровели 14 635 454 человек. Всего в мире 22 868 238 человек инфицировано.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 100 643 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 2207 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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