Глава ВООЗ сподівається, що людство переможе COVID-19 за два роки

“Ми сподіваємося покінчити з пандемією менш ніж за два роки, особливо якщо ми об’єднаємо зусилля і проявимо єдність і глобальну солідарність”, — сказав глава ВООЗ.

Гебрейесус зазначив, що пандемія іспанського грипу, з якої людство зіткнулося в 1918 році, тривала два роки, але з COVID-19 ВООЗ сподівається впоратися швидше. За словами Гебрейесуса, ризик поширення вірусу сьогодні підвищений через “підвищенну кількість зв’язків у світі”, ніж це було 100 років тому. При цьому сьогодні “у нас є технології і знання”, вказав глава ВООЗ.

Також Гебрейесус сказав, що для якнайшвидшого завершення пандемії країни повинні по максимуму використовувати “всі наявні інструменти”. Крім того, ВООЗ сподівається, що додатковим інструментом у боротьбі в пандемією стане вакцина, зазначив Гебрейесус. При цьому, за його словами, її поява не означатиме негайного завершення пандемії, оскільки вчені ще не до кінця вивчили можливі наслідки інфікування.

Як повідомляв УНН, станом на ранок суботи загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 797 871. У свою чергу, одужали 14 635 454 людей. Всього у світі 22 868 238 осіб інфіковано.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 100 643 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 2 207 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.