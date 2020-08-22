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Пандемія: кількість інфікованих на COVID-19 наблизилась до позначки у 23 млн

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 серпня. УНН. Станом на ранок суботи загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 797 871. У свою чергу, одужали 14 635 454 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).

Пандемія: кількість інфікованих на COVID-19 наблизилась до позначки у 23 млн

Всього у світі 22 868 238 осіб інфіковано. У порівнянні з даними університету за аналогічний час минулої доби, на COVID-19 інфікувались понад 279 тис. осіб.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (5 621 303), Бразилія (3 532 330), Індія (2 905 825), Росія (944 671), Південно-Африканська Республіка (603 338), а також Перу, Мексика, Колумбія, Чилі, Іспанія, Іран, Аргентина, Велика Британія, Саудівська Аравія та Пакистан.

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (175 350), Бразилії (113 358), Мексиці (58 481), Індії (54 849), Великій Британії (41 491), Італії, Франції та Іспанії. У Китаї загалом — 4 709.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 100 643 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 2 207 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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