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Пандемия: количество инфицированных COVID-19 приблизилось к отметке в 23 млн

Киев • УНН

 • 15127 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. По состоянию на утро субботы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 797 871. В свою очередь, выздоровели 14 635 454 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Пандемия: количество инфицированных COVID-19 приблизилось к отметке в 23 млн

Всего в мире 22 868 238 человек инфицировано. По сравнению с данными университета за аналогичное время прошедшие сутки на COVID-19 заразились более 279 тыс. человек.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (5 621 303), Бразилия (3 532 330), Индия (2 905 825), Россия (944 671), Южно-Африканская Республика (603 338), а также Перу, Мексика, Колумбия, Чили, Испания, Иран, Аргентина, Великобритания, Саудовская Аравия и Пакистан.

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (175 350), Бразилии (113 358), Мексике (58 481), Индии (54 849), Великобритании (41 491), Италии, Франции и Испании. В Китае в целом — 4709.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 100 643 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 2207 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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