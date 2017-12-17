Главу ВМС Аргентины отправили в отставку после исчезновения субмарины
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Министр обороны Аргентины Оскар Агуадо отправил в отставку главу военно-морских сил страны адмирала Марсело Срура — через месяц после исчезновения в Атлантическом океане подводной лодки “Сан-Хуан” с 44 членами экипажа на борту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “ВВС Украина”.
Родственники пропавших без вести членов экипажа “Сан-Хуана” называют увольнение Срура попыткой властей пустить пыль в глаза и отвлечь внимание от ошибок, допущенных в ходе поисково-спасательной операции.
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Несколько недель назад президент Маурисио Макри учредил специальную независимую комиссию по расследованию обстоятельств исчезновения подводной лодки “Сан-Хуан”.
В состав комиссии были включены трое подводников, в том числе отец одного из пропавших без вести членов экипажа субмарины.
Министр обороны Оскар Агуадо пообещал, что комиссии предоставят неограниченный бюджет, и что расследование будет максимально прозрачным.
60-летний адмирал Марсело Срур был назначен на пост главы ВМС президентом Аргентины Маурисио Макри в январе 2016 года.
Напомним, специалисты ВМФ России продолжили после улучшения гидрометеорологических условий работы в районах поиска подводной лодки “Сан-Хуан” ВМС Аргентины .