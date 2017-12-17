Главу ВМС Аргентини відправили у відставку після зникнення субмарини
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Міністр оборони Аргентини Оскар Агуадо відправив у відставку главу військово-морських сил країни адмірала Марсело Срура — через місяць після зникнення в Атлантичному океані підводного човна “Сан-Хуан” з 44 членами екіпажу на борту. Про це повідомляє УНН з посиланням на “ВВС Україна”.
Родичі зниклих безвісти членів команди “Сан-Хуана” називають звільнення Марсело Срура спробою влади пустити пил в очі і відвернути увагу від помилок, допущених під час пошуково-рятувальної операції.
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Кілька тижнів тому президент Маурісіо Макрі заснував спеціальну незалежну комісію з розслідування обставин зникнення підводного човна "Сан-Хуан".
До складу комісії були включені троє підводників, у тому числі батько одного зі зниклих безвісти членів екіпажу субмарини.
Міністр оборони Оскар Агуадо пообіцяв, що комісії нададуть необмежений бюджет, і що розслідування буде максимально прозорим.
60-річний адмірал Марсело Срур був призначений на пост глави ВМС президентом Аргентини Маурісіо Макрі в січні 2016 року.
Нагадаємо, фахівці ВМФ Росії продовжили після поліпшення гідрометеорологічних умов роботи в районах пошуку підводного човна “Сан-Хуан” ВМС Аргентини.