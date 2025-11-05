ukenru
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника Одарченко
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника Одарченко
Глава ВЭФ предупредил о трех «пузырях», угрожающих мировой экономике

Киев • УНН

 • 504 просмотра

На рынке сейчас раздуваются три «пузыря», которые могут привести к серьезным проблемам в будущем, об этом заявил президент Всемирного экономического форума

Глава ВЭФ предупредил о трех «пузырях», угрожающих мировой экономике

Мировая экономика может стоять на пороге новой финансовой нестабильности – из-за трех "пузырей", одновременно раздувающихся на рынках. Об этом заявил президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) Борге Бренде, выступая в финансовом центре Бразилии, Сан-Паулу. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters

Подробности

После резкого падения технологических акций в мире Бренде призвал правительства и инвесторов внимательно следить за тенденциями на рынках.

Мы можем наблюдать, как образуются пузыри. Один – это криптовалютный пузырь, второй – искусственного интеллекта, а третий – долговой пузырь 

– сказал он.

По словам президента ВЭФ, государственная задолженность во многих странах достигла наивысшего уровня с 1945 года, что создает дополнительные риски для глобальной финансовой стабильности.

ч. Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам РФ для Украины - Politico

Искусственный интеллект, ставший главным драйвером роста фондовых рынков, может в то же время стать источником социальных вызовов.

В крупных городах, где много бэк-офисов с офисными работниками, которых легче заменить с помощью этого искусственного интеллекта, может появиться "ржавый пояс" 

– предупредил Бренде.

Впрочем, он подчеркнул, что технологические изменения имеют и положительную сторону.

Мы также знаем из истории, что технологические изменения со временем приводят к повышению производительности, а производительность – это единственный способ со временем увеличить благосостояние. Тогда вы можете платить людям лучшие зарплаты, и у вас будет больше процветания в обществе 

– подытожил Бренде.

ч. Экономика РФ входит в фазу затяжного спада: компании сокращают расходы и откладывают инвестиции - СВРУ

Степан Гафтко

