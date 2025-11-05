Глава ВЭФ предупредил о трех «пузырях», угрожающих мировой экономике
Киев • УНН
На рынке сейчас раздуваются три «пузыря», которые могут привести к серьезным проблемам в будущем, об этом заявил президент Всемирного экономического форума
Мировая экономика может стоять на пороге новой финансовой нестабильности – из-за трех "пузырей", одновременно раздувающихся на рынках. Об этом заявил президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) Борге Бренде, выступая в финансовом центре Бразилии, Сан-Паулу. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters
После резкого падения технологических акций в мире Бренде призвал правительства и инвесторов внимательно следить за тенденциями на рынках.
Мы можем наблюдать, как образуются пузыри. Один – это криптовалютный пузырь, второй – искусственного интеллекта, а третий – долговой пузырь
– сказал он.
По словам президента ВЭФ, государственная задолженность во многих странах достигла наивысшего уровня с 1945 года, что создает дополнительные риски для глобальной финансовой стабильности.
Искусственный интеллект, ставший главным драйвером роста фондовых рынков, может в то же время стать источником социальных вызовов.
В крупных городах, где много бэк-офисов с офисными работниками, которых легче заменить с помощью этого искусственного интеллекта, может появиться "ржавый пояс"
– предупредил Бренде.
Впрочем, он подчеркнул, что технологические изменения имеют и положительную сторону.
Мы также знаем из истории, что технологические изменения со временем приводят к повышению производительности, а производительность – это единственный способ со временем увеличить благосостояние. Тогда вы можете платить людям лучшие зарплаты, и у вас будет больше процветания в обществе
– подытожил Бренде.
