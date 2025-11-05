Голова ВЕФ попередив про три "бульбашки", що загрожують світовій економіці
На ринку зараз роздуваються три "бульбашки", які можуть призвести до серйозних проблем у майбутньому, про це заявив президент Всесвітнього економічного форуму
Світова економіка може стояти на порозі нової фінансової нестабільності – через три "бульбашки", що одночасно роздуваються на ринках. Про це заявив президент Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) Борґе Бренде, виступаючи у фінансовому центрі Бразилії, Сан-Паулу. Про це пише УНН, з посиланням на Reuters
Деталі
Після різкого падіння технологічних акцій у світі Бренде закликав уряди та інвесторів уважно стежити за тенденціями на ринках.
Ми можемо спостерігати, як утворюються бульбашки. Одна – це криптовалютна бульбашка, друга – штучного інтелекту, а третя – боргова бульбашка
За словами президента ВЕФ, державна заборгованість у багатьох країнах досягла найвищого рівня з 1945 року, що створює додаткові ризики для глобальної фінансової стабільності.
Штучний інтелект, який став головним драйвером зростання фондових ринків, може водночас стати джерелом соціальних викликів.
У великих містах, де багато бек-офісів з офісними працівниками, яких легше замінити за допомогою цього штучного інтелекту, може з’явитися "іржавий пояс"
Втім, він наголосив, що технологічні зміни мають і позитивний бік.
Ми також знаємо з історії, що технологічні зміни з часом призводять до підвищення продуктивності, а продуктивність – це єдиний спосіб з часом збільшити добробут. Тоді ви можете платити людям кращі зарплати, і у вас буде більше процвітання в суспільстві
