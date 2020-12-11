Глава Укравтодора Кубраков отчитался об успехах: дороги стали дешевле, а их качество и безопасность повысилось

На мероприятии “СЕТЬ: форум дорожной отрасли” Кубраков отметил, что украинцы получили фундаментально новый подход к работе с дорожными проектами. В частности, дороги уже стали более безопасными и более качественными, а их конечная стоимость снизилась.

Согласно предоставленным подсчетам, в 2019 году на сумму в 21 миллиард гривен было сделано 847 километров дорог. Средняя цена за 1 километр составила 25,1 миллионов гривен. В этом году Укравтодор сумел сделать 3926 километров, затратив на это 81 миллиард гривен, а стоимость за один километр составила 20,6 миллионов гривен. Таким образом, экономия на одном километре дорог в сравнении с прошлым годом составила 4,5 миллиона гривен.

На снижение конечной цены также влияет и экономия на торгах, которая в этом году возросла до 7,8% при среднем показателе 6,2% за последние 5 лет. Стоимость проектов стала уменьшаться еще до этапа торгов благодаря обязательной оценочной экспертизе, проводимой Укравтодором.

Помимо этого, Кубраков отдельно акцентирует внимание на улучшении качества и безопасности сделанных дорог.

“90% проектов этого года — с дорожной основой. Именно она обеспечивает долговечность эксплуатации дорожного покрытия. Этого показателя удалось достичь за счет текущего среднего ремонта, где основа усиливалась на 81,2% проектах”, — заявил глава Укравтодора.

Помимо этого, дорожники увеличили объёмы обустройства освещения (78,8 км в 2019 году против 619 км 2020 году), барьерного ограждения (263 тыс. погонных метров в 2019 году против 515 тыс. в 2020 году), а также тротуаров (43,5 тыс. погонных метров в прошлом году против 206 тыс. в нынешнем). Все это призвано улучшить безопасность дорог для участников дорожного движения.

Подводя итог, Кубраков подчеркнул, что наработанные инструменты регулирования стоимости и улучшения качества дорожных проектов уже наглядно продемонстрировали свою эффективность в сравнении с предыдущими годами. Воплощение планов “Великого будівництва” продолжается полным ходом.

Ранее народный депутат Украины Елена Шуляк заявила, что Укравтодор в этом году построил и отремонтировал больше дорог, чем в любой другой год за период независимости.